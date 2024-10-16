Ольга Торубарова: Встретилась с представителями физкультурно-спортивной общественности старшего поколения

Встретилась с представителями физкультурно-спортивной общественности старшего поколения.Совместно обсудили вовлеченность данной категории граждан в систематические занятия физической культурой; запланировали ряд спортивных мероприятий.
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