Зверев в блестках сравнил себя с Киркоровым: вечер в Театре Маяковского

В Москве отметили день рождения Льва Толстого. Вечер прошел в Театре Маяковского, где актеры читали со сцены отрывки из произведений великого писателя.
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