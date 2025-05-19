«Принял самостоятельное решение о выводе личного состава». Снятый с должности комбат ВСУ пожаловался на Зеленского и Сырского

Главком украинской армии Александр Сырский принял решение поменять командира 59-й бригады ВСУ Богдана Шевчука, которого ранее критиковали за большие потери среди подчинённых на красноармейском направлении.
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