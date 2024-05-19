Британия не хочет идти на прямой военный конфликт с Россией, — министр обороны Шэппс

Британия не хочет идти на прямой военный конфликт с Россией, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему британские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.