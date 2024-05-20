Что не так с «друзьями России», или Кому выгодна украинская война

Опубликованное пару дней назад в британском The Guardian интервью президента Владимира Зеленского поразило непривычной для хозяина Банковой трезвостью оценки ситуации, в которой очутилась Украина, отсутствием «розовых очков» и ясностью понимания мотивации Запада в текущем конфликте с Россией.
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