Что не так с «друзьями России», или Кому выгодна украинская война

Опубликованное пару дней назад в британском The Guardian интервью президента Владимира Зеленского поразило непривычной для хозяина Банковой трезвостью оценки ситуации, в которой очутилась Украина, отсутствием «розовых очков» и ясностью понимания мотивации Запада в текущем конфликте с Россией.