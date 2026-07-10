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Важность Армении для России сравнили с Ормузским проливом

Важность Армении для России сравнили с Ормузским проливом

Армения выполняет ту же роль для России, что и Ормузский пролив для Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр постсоветской республики Хосров Арутюнян, передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
видно что бывший  п-м  своего паленого бодяжного коньяка перепил - вот и бредит ..........ничего в еэс их быстро в чувство приведут , да поздно будет ............ если наши  😇  опять сопли жевать не начнут...............
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4 н.