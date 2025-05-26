Более 6,4 тысячи смоленских медиков получают социальную выплату

В 2025 году специальную соцвыплату ежемесячно получают более 6 400 медицинских работников региона. В апреле Отделение Социального фонда России по Смоленской области направило на эти цели свыше 136 млн рублей.
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