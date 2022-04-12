Происшествия

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В Иркутской области к длительному сроку лишения свободы приговорен местный житель, занимавшийся контрабандой древесины

Подсудимый, являясь директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, в период с марта 2017 г.

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