У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

Надежда Белугина

Зачем решение вопроса отдавать ЗЕ? Ему предоставлено право решать исход СВО? Почему отдавать триумф, размазывая победу?. А на пятачок оставшейся земли опять протиснется Байден со своей командой и расшаркиваться не будет. И опять наших парней на выручку удивительного по замыслу с "подперевывертышем" плана? Рисковавшие, отдавшие и отдающие жизни - не "естественные издержки войны". Они люди. Начало СВО стало для них неожиданностью. Пусть завершение его будет их решением.