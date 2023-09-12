У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой
В информационную эру любые приказы, тайные распоряжения или конфиденциальную информацию передают по закрытым каналам связи, быстро и надежно.
Комментарии
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Зачем решение вопроса отдавать ЗЕ? Ему предоставлено право решать исход СВО? Почему отдавать триумф, размазывая победу?. А на пятачок оставшейся земли опять протиснется Байден со своей командой и расшаркиваться не будет. И опять наших парней на выручку удивительного по замыслу с "подперевывертышем" плана? Рисковавшие, отдавшие и отдающие жизни - не "естественные издержки войны". Они люди. Начало СВО стало для них неожиданностью. Пусть завершение его будет их решением.
Ну шо, Крысёныш? Бронелифчик-то давит? Да-а-авит! "Готовься к земле", убогий!
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