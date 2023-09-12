Спички - не игрушка

85 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

В информационную эру любые приказы, тайные распоряжения или конфиденциальную информацию передают по закрытым каналам связи, быстро и надежно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Зачем решение вопроса отдавать ЗЕ? Ему предоставлено право решать исход СВО? Почему отдавать триумф, размазывая победу?. А на пятачок оставшейся земли опять протиснется Байден со своей командой и расшаркиваться не будет. И опять наших парней на выручку удивительного по замыслу с &quot;подперевывертышем&quot; плана? Рисковавшие, отдавшие и отдающие жизни - не &quot;естественные издержки войны&quot;. Они люди. Начало СВО стало для них неожиданностью. Пусть завершение его  будет их решением.
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Ну шо, Крысёныш? Бронелифчик-то давит? Да-а-авит! &quot;Готовься к земле&quot;, убогий!
Ответить
11 час.
Авас Анекак
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх