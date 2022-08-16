Самая Модная

249 подписчиков

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Фарш больше не жарим, а готовим на пару: раскладываем с картошкой и яйцом сразу по порциям

Чаще всего из фарша делают что-то вроде котлет и без жарки тут не обойтись. Мы же приготовим гораздо более простое блюдо на скорую руку и вместо того, чтобы жарить фарш с картошкой, помидорами и рисом, разобьем сверху яйцо и приготовим все на пару.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх