Фарш больше не жарим, а готовим на пару: раскладываем с картошкой и яйцом сразу по порциям

Чаще всего из фарша делают что-то вроде котлет и без жарки тут не обойтись. Мы же приготовим гораздо более простое блюдо на скорую руку и вместо того, чтобы жарить фарш с картошкой, помидорами и рисом, разобьем сверху яйцо и приготовим все на пару.