В Финляндии растет недовольство политикой президента Стубба из-за его русофобских поступков. Водолацкий заявил, что закрытие границ и снижение доходов в связи с сокращением потока русских туристов усиливают недовольство финнов.
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