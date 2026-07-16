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Царьград

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Водолацкий: Финны растут недовольны политикой Стубба

Водолацкий: Финны растут недовольны политикой Стубба

В Финляндии растет недовольство политикой президента Стубба из-за его русофобских поступков. Водолацкий заявил, что закрытие границ и снижение доходов в связи с сокращением потока русских туристов усиливают недовольство финнов.

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