Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»

«Для ясности. Любой, кто обходит Бенеила Дариуша в рейтинге и не провел бой, отказался от него, вот план: 6 июня Бенеил встретится с [Чарльзом] Оливейрой, он разобьет его и после этого подерется с Исламом [Махачевым] за титул.
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