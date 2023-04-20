Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»

«Для ясности. Любой, кто обходит Бенеила Дариуша в рейтинге и не провел бой, отказался от него, вот план: 6 июня Бенеил встретится с [Чарльзом] Оливейрой, он разобьет его и после этого подерется с Исламом [Махачевым] за титул.