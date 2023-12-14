Что сказал тренер "Шерифа" о предстоящем матче с "Ромой"

Главный наставник тираспольского ФК «Шериф» Роман Пилипчук поделился мнением о предстоящем матче с итальянским клубом «Рома» в завершающем, 6-м туре группового этапа Лиги Европы УЕФА "Мы очень рады приехать в этот великий город, играть на великом стадионе, против одной из величайших команд Италии", - отметил он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии