Что сказал тренер "Шерифа" о предстоящем матче с "Ромой"

Главный наставник тираспольского ФК «Шериф» Роман Пилипчук поделился мнением о предстоящем матче с итальянским клубом «Рома» в завершающем, 6-м туре группового этапа Лиги Европы УЕФА "Мы очень рады приехать в этот великий город, играть на великом стадионе, против одной из величайших команд Италии", - отметил он.