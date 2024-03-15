В Венесуэле назвали вмешательство США угрозой миру в Латинской Америке

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные учения Южного командования ВС США на «неделимитированном» морском шельфе между Венесуэлой и Гайаной угрозой миру в Латинской Америке, – сообщает в пятницу, 15 марта, телеканал Venezolana de Television.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии