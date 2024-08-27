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Петербургский дневник

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В среду в Петербурге наградят победителей XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

В среду в Петербурге наградят победителей XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Участники изображали историю и современность трамвайного маршрута №36, который является наследником Ораниенбаумской электрической линии В Санкт-Петербурге 28 августа состоится торжественное награждение победителей XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

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