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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Из всех известных мне рецептов свиных рулек этот мне нравится больше других. Расскажу почему я выбираю именно такой вариант и покажу как приготовить очень нежную, мягкую и румяную рульку простым способом.

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