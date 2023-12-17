Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Из всех известных мне рецептов свиных рулек этот мне нравится больше других. Расскажу почему я выбираю именно такой вариант и покажу как приготовить очень нежную, мягкую и румяную рульку простым способом.
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