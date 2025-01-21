Европа должна кратно увеличить расходы на армию, иначе Россия всех захватит. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявила утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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