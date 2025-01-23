Порядок, основанный на правилах, сменяется порядком, основанным на силе Вряд ли кто-то будет отрицать то, что международное право, мягко говоря, потеряло свою силу – механизмы Ялтинско-Потсдамской системы окончательно перестали работать, а Организация объединённых наций (ООН), обслуживающая интересы США, по сути, превратилась в бесполезную «говорильню» чиновников, желающих на халяву потусить в Нью-Йорке.
Порядок, основанный на правилах, сменяется порядком, основанным на силе
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Юрий Ильинов
Итак, Трамп угрожает России, но кому только не угрожает Трамп... Публикация Трампа в одной из соцсетей, где он в весьма своеобразной манере предлагает России «покончить с войной» на Украине, вызвала бурную реакцию и в России, и на подконтрольных киевскому режиму территориях. Один из обсуждаемых тезисов: «Трамп выступил с угрозами в адрес России». При этом в украинской прессе появляются комментарии, в которых предлагается не воспринимать всё именно как «угрозу» и именно «в адрес» России. Россия как бы «одна из». Отмечено, что Дональд Трамп как до второго прихода в Белый дом, так и после инаугурации угрожал многим, причём по самым разным поводам, но с чаще всего с общим «знаменателем»: «введу огромные пошлины, если вы меня не послушаете (сь)». Трамп успел адресовать угрозы Дании в плане возможного «честного отъёма» Гренландии. Трамп угрожал Канаде значительным повышением пошлин или же присоединением её к США в качестве 51-го штата. Трамп угрожал Панаме, предлагая «по-хорошему» вернуть Вашингтону контроль над Панамским каналом. Трамп угрожал Мексике в связи с наплывом нелегалов. Трамп угрожал Ирану, заявляя, что всегда поддержит Израиль на случай «возникновения угрозы получения Тегераном ядерного оружия». Трамп угрожал Китаю всё теми же пошлинами фактические за его экономические успехи в мире. Трамп угрожал всему сообществу БРИКС опять же пошлинами, если страны сообщества не откажутся от идеи введения общей валюты. Трамп угрожает Украине прекращением поставок оружия и перечисления финансов. Угрожал, угрожает и будет угрожать. Да что там зарубежные страны… Трамп угрожает и так называемому глубинному государству в самих США, заявляя о том, что рассекретит документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, давая понять, что погибнуть те могли не без помощи того самого глубинного американского государства. Трамп угрожает Демпартии за то, что она его преследовала в течение первого срока и в период между президентскими сроками. Трамп угрожает даже испанцам. Пусть и случайно... В связи с этим актуальный вопрос: если вдруг случится так, что все свои угрозы Трамп реализовать попытается на деле, то не случится ли вариант из культового российского фильма «Брат»: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»?
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18 час.
Юрий Ильинов
Британский депутат раскрыл атаку США на Москву Депутат британского парламента Майк Мартин утверждает, что США отключали свет в Москве. Об этом он заявил на заседании комитета по обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Депутат британского парламента Майк Мартин утверждает, что США отключали свет в Москве. Об этом... https://vkvideo.ru/video-66772954_456261243 «Россия очевидно ведет политическую войну с помощью убийств. В Великобритании были случаи отравления химическим оружием, нервно-паралитическими веществами. Мы никогда не перейдем эту черту. Но есть и другие примеры, когда американцы в ответ на действия России в США ненадолго отключали электричество в Москве и одновременно отправляли сообщение: вы перешли черту, это наш ответ. С точки зрения закона отключение электричества в Москве было незаконным, но это серая зона, и мы в ней находимся», – сказал Мартин. Британский депутат считает, что Запад должен действовать «в рамках закона и этики в странах, где главенствует закон». Мартин не уточнил, когда именно США отключали свет в Москве. Американский телеканал CNN предлагал ударить кибератаками по российской инфраструктуре еще в 2016 году. Российские эксперты тогда оценивали эти угрозы как реальные.
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18 час.
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