Порядок, основанный на правилах, сменяется порядком, основанным на силе

Юрий Ильинов

Итак, Трамп угрожает России, но кому только не угрожает Трамп... Публикация Трампа в одной из соцсетей, где он в весьма своеобразной манере предлагает России «покончить с войной» на Украине, вызвала бурную реакцию и в России, и на подконтрольных киевскому режиму территориях. Один из обсуждаемых тезисов: «Трамп выступил с угрозами в адрес России». При этом в украинской прессе появляются комментарии, в которых предлагается не воспринимать всё именно как «угрозу» и именно «в адрес» России. Россия как бы «одна из». Отмечено, что Дональд Трамп как до второго прихода в Белый дом, так и после инаугурации угрожал многим, причём по самым разным поводам, но с чаще всего с общим «знаменателем»: «введу огромные пошлины, если вы меня не послушаете (сь)». Трамп успел адресовать угрозы Дании в плане возможного «честного отъёма» Гренландии. Трамп угрожал Канаде значительным повышением пошлин или же присоединением её к США в качестве 51-го штата. Трамп угрожал Панаме, предлагая «по-хорошему» вернуть Вашингтону контроль над Панамским каналом. Трамп угрожал Мексике в связи с наплывом нелегалов. Трамп угрожал Ирану, заявляя, что всегда поддержит Израиль на случай «возникновения угрозы получения Тегераном ядерного оружия». Трамп угрожал Китаю всё теми же пошлинами фактические за его экономические успехи в мире. Трамп угрожал всему сообществу БРИКС опять же пошлинами, если страны сообщества не откажутся от идеи введения общей валюты. Трамп угрожает Украине прекращением поставок оружия и перечисления финансов. Угрожал, угрожает и будет угрожать. Да что там зарубежные страны… Трамп угрожает и так называемому глубинному государству в самих США, заявляя о том, что рассекретит документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, давая понять, что погибнуть те могли не без помощи того самого глубинного американского государства. Трамп угрожает Демпартии за то, что она его преследовала в течение первого срока и в период между президентскими сроками. Трамп угрожает даже испанцам. Пусть и случайно... В связи с этим актуальный вопрос: если вдруг случится так, что все свои угрозы Трамп реализовать попытается на деле, то не случится ли вариант из культового российского фильма «Брат»: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»?