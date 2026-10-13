Ведущий Арнальди пошутил, что выражение "закрой рот и ешь" ломает логику

Ведущий программы «Поедем, поедим!» итальянец Федерико Арнальди в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в шутку назвал выражения на русском языке, которые ломают его логику.
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