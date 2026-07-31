Ральф Шумахер потребовал нового наказания для Сайнса

Ральф Шумахер потребовал нового наказания для СайнсаPirelliНемецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что пятисекундного штрафа Карлосу Сайнсу недостаточно за столкновение с Оскаром Пиастри на Гран При Венгрии.