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Ральф Шумахер потребовал нового наказания для Сайнса

Ральф Шумахер потребовал нового наказания для СайнсаPirelliНемецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что пятисекундного штрафа Карлосу Сайнсу недостаточно за столкновение с Оскаром Пиастри на Гран При Венгрии.

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