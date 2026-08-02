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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт о «Филадельфии»: «В последний раз, когда собрались три 20-очковых бомбардира, все говорили, что так нечестно, и это была моя команда. А у них четверо набирают по 25 очков»

Звездный форвард « Хьюстона » Кевин Дюрэнт ответил на вопрос, считает ли он обновленную «Филадельфию» претендентом на титул.

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