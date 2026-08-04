Откуда деньги на Porsche? ФНС начала охоту на безработных владельцев роскоши

ФНС перешла к тактике точечных допросов тех, кто живёт не по средствам. Подробности.Налоговая служба начала активнее интересоваться источниками средств у владельцев дорогих автомобилей, которые официально не работают.
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