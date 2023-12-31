Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

Вячеслав Денисов Чехи в свое время с удовольствием были подкладкой у Гитлера, а теперь - главная вонючая прокладка у пиндосов.

В Вера Вся гейропа одним миром мазана,задыхается от зависти на богатства земли русской,лезут на Россию ,как жабы на корч, твари. Пусть в одно место засунут свои хотелки и мечты. С нами Бог ,а с ними дьявол.