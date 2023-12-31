Политнавигатор Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.
Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Чехи в свое время с удовольствием были подкладкой у Гитлера, а теперь - главная вонючая прокладка у пиндосов.
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6 час.
В
Вера
Вся гейропа одним миром мазана,задыхается от зависти на богатства земли русской,лезут на Россию ,как жабы на корч, твари. Пусть в одно место засунут свои хотелки и мечты. С нами Бог ,а с ними дьявол.
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Йемен и самолийских пиратов нужно срочно снабдить современными ракетами и беспилотниками, пусть топят военные корабли в Красном море, а в ООН мы потом всё будем отрицать, скажем что это им Украина продала. Как то вот так.
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3 час.
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