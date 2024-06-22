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Матвийчук: ВС Украины бьют по ЗАЭС с целью свалить вину на Россию

Матвийчук: ВС Украины бьют по ЗАЭС с целью свалить вину на Россию

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о целях атаки армии киевского режима на Запорожскую атомную энергостанцию (ЗАЭС), утверждая, что это может быть частью плана англосаксов, дабы обвинить в этом Россию, передает News.

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