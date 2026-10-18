В ночь на воскресенье саудовская ПВО перехватила ударный беспилотник хуситов над Эр-Риядом. В Йемене продолжаются столкновения: правительственные силы отбили атаку на юге Таиза, хуситы захватили районы у горы Джабаль Сабр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым