Нарколог Холдин назвал первые признаки алкогольной зависимости

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как распознать признаки начальной стадии алкогольной зависимости и принять меры, сообщает пресс-служба министерства.
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