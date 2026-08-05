НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан суды телефон мошенниклары төркемен 23 елга колониягә хөкем итте

Бүген Казанның Совет район судында мошенниклыкта гаепләнүче дүрт яшь кешегә хөкем карары чыгарылды. Тикшерү версиясе буенча, гаепләнүчеләр корбаннарга шалтыраткан, үзләрен банк хезмәткәрләре дип таныштырган һәм смстан кодны атауларын сораган.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии