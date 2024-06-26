Военкор Семён Пегов сообщил о бое ВС РФ с британцами под Часовым Яром

Так может всё же у... ть по лондону, парижу, так случайно.

Александр Свитайло

Парочку экземпляров не мешало бы взять в плен. И привезти в клетке на Поклонку, выставить на показ рядом с британской техникой... Заодно "ихтутнету" и языки в задницу засунут, против фактов не попрешь.