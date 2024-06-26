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Военкор Семён Пегов сообщил о бое ВС РФ с британцами под Часовым Яром

Военкор Семён Пегов сообщил о бое ВС РФ с британцами под Часовым Яром

Судя по эмоциональной информации военкора россиянам, действительно противостоят элитные бойцы с Туманного Альбиона.

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Комментарии
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Алина Белова
Господи, помоги нашим воинам одолеть эту  гидру. Удачи вам , наши дорогие  !
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8 час.
Виктор Галкин
Так может всё же у... ть по лондону, парижу, так случайно.
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7 час.
Александр Свитайло
Парочку экземпляров не мешало бы взять в плен. И привезти в клетке на Поклонку, выставить на показ рядом с британской техникой... Заодно &quot;ихтутнету&quot; и языки в задницу засунут, против фактов не попрешь.
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4 час.

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