Судя по эмоциональной информации военкора россиянам, действительно противостоят элитные бойцы с Туманного Альбиона.
Военкор Семён Пегов сообщил о бое ВС РФ с британцами под Часовым Яром
Комментарии
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Алина Белова
Господи, помоги нашим воинам одолеть эту гидру. Удачи вам , наши дорогие !
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8 час.
Виктор Галкин
Так может всё же у... ть по лондону, парижу, так случайно.
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7 час.
Александр Свитайло
Парочку экземпляров не мешало бы взять в плен. И привезти в клетке на Поклонку, выставить на показ рядом с британской техникой... Заодно "ихтутнету" и языки в задницу засунут, против фактов не попрешь.
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4 час.
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