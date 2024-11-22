TVL платформы Injective вырос на 61%

Криптовалюта Injective продемонстрировала впечатляющий рост общего заблокированного объема (TVL). Приток инвестиций в стейкинг и DEX, а также протоколы ликвидности, свидетельствует о растущем доверии к ее блокчейну Injective Chain, работающему на “движке” экосистемы Cosmos.