TVL платформы Injective вырос на 61%

Криптовалюта Injective продемонстрировала впечатляющий рост общего заблокированного объема (TVL). Приток инвестиций в стейкинг и DEX, а также протоколы ликвидности, свидетельствует о растущем доверии к ее блокчейну Injective Chain, работающему на “движке” экосистемы Cosmos.
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