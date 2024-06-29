Сергей Савчук Исторический процесс деиндустриализации Европы идет своим неспешным, но неумолимым чередом, впрочем, в Вашингтоне ничего страшного в этом не усматривают.
Европейскую промышленность похоронят послезавтра
Комментарии
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Eduard
Политиков Евррпы судить и расстрелять пора.Так и хочется их спросить:"На кого работаете,на США,Украину"? Если на Украину ,то валите туда на фронт!
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11 час.
Eduard
Европа должна жить своим умом,а не прислуживать США иждать подачки!
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11 час.
Модест
Они и валят на фронт. Люди под видом волонтёров и наёмников, а оружие и разведка напрямую участвуют на фронте. Так что нам выгодно, чтоб их промышленность сдохла как можно скорее. Но некоторые "патриоты" за денюжку гонят в Европу стратегические ресурсы для производства оружия против нас. Металлы, углеводороды, лес, удобрения, сельхозпродукцию. Если не напрямую, то через посредников. А потом негодуем, что Сербия своё оружие хохлам через посредников продаёт. Типа, предатели они. А наши "патриоты" хорошие, они налог с продажи и таможенную пошлину государству платят с продажи Родины по частям.
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11 час.
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