Европейскую промышленность похоронят послезавтра

Модест

Они и валят на фронт. Люди под видом волонтёров и наёмников, а оружие и разведка напрямую участвуют на фронте. Так что нам выгодно, чтоб их промышленность сдохла как можно скорее. Но некоторые "патриоты" за денюжку гонят в Европу стратегические ресурсы для производства оружия против нас. Металлы, углеводороды, лес, удобрения, сельхозпродукцию. Если не напрямую, то через посредников. А потом негодуем, что Сербия своё оружие хохлам через посредников продаёт. Типа, предатели они. А наши "патриоты" хорошие, они налог с продажи и таможенную пошлину государству платят с продажи Родины по частям.