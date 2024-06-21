Что такое TLS. Как он работает и шифрует данные, какие версии бывают

Прочитав эту статью, вы, увидев замочек в адресной строке, будете точно знать, что это значитВ тот момент, когда пользователь использует интернет, например, проверяет свою почту или покупает надувной детский бассейн в маркетплейсе, он обменивается важной и личной информацией, такой как пароли или данные банковской карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии