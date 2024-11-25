Большинство архангелогородцев будут дарить подарки на Новый год

Дарить подарки на предстоящий праздник будут 8 из 10 архангелогородцев — опрос SuperJob.Согласно опросу, 65% респондентов планируют преподнести подарки своим близким, 33% — любимым людям, 25% — друзьям, а 16% — себе.
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