Исследование BMJ: в какие дни недели мы больше всего довольны жизнью

Научные доказательства правдивости поговорки «Утро вечера мудренее» обнаружили британские ученые. Почему по утрам все кажется не таким грустным и мы способны взглянуть на ситуацию с гораздо большим оптимизмом? Исследователи из Королевского колледжа Лондона в масштабном исследовании выяснили, что все дело в нашей психике.