Исследование BMJ: в какие дни недели мы больше всего довольны жизнью

Научные доказательства правдивости поговорки «Утро вечера мудренее» обнаружили британские ученые. Почему по утрам все кажется не таким грустным и мы способны взглянуть на ситуацию с гораздо большим оптимизмом? Исследователи из Королевского колледжа Лондона в масштабном исследовании выяснили, что все дело в нашей психике.
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