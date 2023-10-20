Как рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, несколько лет назад мужчина уже перенес пересадку легких, но со временем пересаженный орган перестал нормально работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии