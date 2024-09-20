Константинов назвал невежеством идею Польши передать Крым под мандат ООН

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, идея министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН свидетельствует о невежестве в области истории Крыма, России и Украины.
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