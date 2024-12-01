Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит из-за пива

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российский лидер Владимир Путин якобы опоздал из-за пива на саммит G8 в Хайлигендамме в 2007 году.