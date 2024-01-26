С императрицей и пряником. Как в Барнауле отметили Татьянин день

День российского студенчества и День почитания великомученицы Татьяны Римской отмечают в России 25 января День студента – 2024 / Фото: Дмитрий Герайкин, Мария Дубовская День студента, он же Татьянин день, отметили в Барнауле в четверг, 25 января.
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