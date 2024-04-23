Омский суд наказал иноагента Кара-Мурзу за сообщения из колонии

Советский районный суд Омска вынес решение по административному делу в отношении отбывающего срок оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ) за нарушение регламента иностранного агента .
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