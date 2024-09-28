Замуж за иностранца: южноуральские девушки помогали мигрантам легко получить гражданство

И отправить таких жён на ПМЖ в Узбекистан, Таджикистан, чтобы не повадно было другим!

F I

да уж ... обеднело население российское. . В давние десятилетия россиянки за иностранцев замуж выходили что бы съехать на ПМЖ в Еуропу и США , А теперь россиянки , за три копейки в ЗАГС идут с гастарбайтерами которым необходимо российское гражданство и ПМЖ в России ...