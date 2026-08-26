В Ростовской области задержали главу банды вымогателей из ДНР спустя 10 лет розыска "Пациент" десять лет назад сколотил банду в ДНР из четырех человек, и возглавил её.
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В Ростовской области задержали главу банды вымогателей из ДНР спустя 10 лет розыска "Пациент" десять лет назад сколотил банду в ДНР из четырех человек, и возглавил её.
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