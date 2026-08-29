Astrum Space выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC на $1 млрд

Компания в сфере спутниковой связи Astrum Space Inc., специализирующаяся на создании оптовой сети передачи данных и прямого вещания с космических аппаратов на пользовательские мобильные устройства (Direct-to-Device / S2D), подписала окончательное соглашение о слиянии с публичной специализированной компанией по приобретению активов (SPAC) Black Spade Acquisition III Co (NYSE: BIII).