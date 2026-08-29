MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Astrum Space выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC на $1 млрд

Astrum Space выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC на $1 млрд

Компания в сфере спутниковой связи Astrum Space Inc., специализирующаяся на создании оптовой сети передачи данных и прямого вещания с космических аппаратов на пользовательские мобильные устройства (Direct-to-Device / S2D), подписала окончательное соглашение о слиянии с публичной специализированной компанией по приобретению активов (SPAC) Black Spade Acquisition III Co (NYSE: BIII).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым