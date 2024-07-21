Нардеп Геращенко: власти молчат после слов Джонсона о пути Украины в НАТО

Украинские власти «подозрительно молчат» и не комментируют слова бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ирина Геращенко .