В школах начнут оценивать поведение учеников

С 1 сентября в России начался эксперимент по оценке поведения школьников. В нём принимают участие по десять школ от каждого региона, а отметки начнут получать ученики всех классов - с 1-го по 11-й.
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