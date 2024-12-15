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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 9 из 12 последних матчей «Барселоны» было забито 4+ гола. 1.80 – тотал больше 3,5 в игре с «Леганесом»

«Барселона» примет «Леганес» в 17-м туре Ла Лиги. «Барселона» – явный фаворит за 1.15. На «Леганес» можно поставить с коэффициентом 20.

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