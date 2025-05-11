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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FIS изменила правила обгона на финише в лыжах и двоеборье – лидирующий спортсмен будет нести больше ответственности

На заседании Международной федерации лыжных видов (FIS) были приняты изменения в правилах обгона. Они касаются создания помех при обгоне на финишной прямой и возлагают на лыжника, бегущего впереди, больше ответственности за обеспечение справедливой возможности обгона.

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