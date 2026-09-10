Умер экс-тренер «Лос-Анджелеса», выведший «Кингз» с Гретцки в составе в финал Кубка Стэнли

Бывший тренер клубов НХЛ Барри Мелроуз ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба лиги.Бывший тренер клубов НХЛ Барри Мелроуз ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба лиги.