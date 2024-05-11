Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет!

АС

Анатолий Страшко

Людей медленно , но верно подводят к необходимости исчезнуть большинству. Методы - насаждение ЛГБТ, непрерывные войны, пандемии, пробуждение интереса к каннибализму. Дескать, а не начать ли вам, чернь , пожирать друг друга. Сильным барьером этому была церковь. Начали и её ломать и развращать. Вот уже Папа Римский благословляет моногамию. Ну разве это не так? И всё это идёт оттуда, от создателей и носителей "истинной демократии". Начинаю понимать, почему бывший коммунист Путин не стесняется принародно креститься. Под старость и я атеист прижизненный, начну это делать.