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Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет!

Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет!

В 1934 году М. Горький напечатал в "Известиях" статью о пролетарском гуманизме. Там есть фраза, котрую Горький называет уже сложившейся в обществе поговоркой: «Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет».

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Людей медленно , но верно подводят к необходимости исчезнуть большинству. Методы - насаждение ЛГБТ, непрерывные войны, пандемии, пробуждение интереса к каннибализму. Дескать, а не начать ли вам, чернь , пожирать друг друга. Сильным барьером этому была церковь. Начали и её ломать и развращать. Вот уже Папа Римский благословляет моногамию. Ну разве это не так? И всё это идёт оттуда, от создателей и носителей &quot;истинной демократии&quot;. Начинаю понимать, почему бывший коммунист Путин не стесняется принародно креститься. Под старость и я атеист прижизненный, начну это делать.
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саша дмитренко
вы  против  моногамии?  за  гаремы?
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саша дмитренко
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