В 1934 году М. Горький напечатал в "Известиях" статью о пролетарском гуманизме. Там есть фраза, котрую Горький называет уже сложившейся в обществе поговоркой: «Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет».
Уничтожьте гомосексуализм и фашизм исчезнет!
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Людей медленно , но верно подводят к необходимости исчезнуть большинству. Методы - насаждение ЛГБТ, непрерывные войны, пандемии, пробуждение интереса к каннибализму. Дескать, а не начать ли вам, чернь , пожирать друг друга. Сильным барьером этому была церковь. Начали и её ломать и развращать. Вот уже Папа Римский благословляет моногамию. Ну разве это не так? И всё это идёт оттуда, от создателей и носителей "истинной демократии". Начинаю понимать, почему бывший коммунист Путин не стесняется принародно креститься. Под старость и я атеист прижизненный, начну это делать.
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11 час.
саша дмитренко
вы против моногамии? за гаремы?
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2 час.
саша дмитренко
особо мужеложество было распространено в монастырях и тюрьмах
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2 час.
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