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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о тактике против Рыбакиной: «Нельзя строить игру только на обороне»

Коко Гауфф прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в полуфинале US Open – 6:3, 4:6, 4:6. Представительница Казахстана вышла вперед в личных встречах – 2:1.

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