ИА Реалист

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Блинкен обещает помощь Сирии и Ираку в размере $150 млн

Блинкен обещает помощь Сирии и Ираку в размере $150 млн

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предоставят около $150 млн помощи регионам Сирии и Ирака, которые были освобождены от «Исламского государства»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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