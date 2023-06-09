Блинкен обещает помощь Сирии и Ираку в размере $150 млн

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предоставят около $150 млн помощи регионам Сирии и Ирака, которые были освобождены от «Исламского государства»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).