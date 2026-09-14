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Telegraph: командира НАТО отстранили от службы из-за романа с уроженкой СССР

Telegraph: командира НАТО отстранили от службы из-за романа с уроженкой СССР

Испанский офицер НАТО лишился работы из-за романа с женщиной, родившейся в СССР. Он водил её, вероятно, на самую охраняемую базу альянса в Европе.

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